Sarà un fine settimana contrassegnato dal maltempo, quello che sta per iniziare.

Come prevede l’Arpa Piemonte in arrivo, infatti, “una perturbazione atlantica apporta aria via via più umida sulla nostra regione. Da domani, sabato 10 aprile, condizioni di maltempo interesseranno il Piemonte, con precipitazioni diffuse che saranno deboli sparse al mattino sui rilievi e si estenderanno nel pomeriggio a tutta la regione con valori più intensi sul settore meridionale. In serata sono attesi temporali localmente di forte intensità sull’Appennino in sconfinamento dalla Liguria, associati a venti sostenuti da sudest. La quota delle nevicate sarà intorno ai 1100-1200 m con valori lievemente più bassi sul cuneese. Tempo perturbato anche domenica con precipitazioni moderate diffuse al mattino in parziale attenuazione nel pomeriggio, mentre rimane la possibilità di fenomeni di forte intensità sui settori al confine con la Liguria (clicca qui per il bollettino meteorologico dell’Arpa Piemonte diramato oggi, venerdì 9 aprile —->>>> bollettino_meteo arpa piemonte 09042021.)

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso da domani sera allerta gialla sui settori di alessandrino e astigiano al confine con la Liguria per temporali forti o molto forti, che potranno provocare locali allagamenti e disagi alla viabilità” si legge sul sito dell’Arpa Piemonte (vedi foto sotto bollettino di allerta meteorologica)

Per quanto riguarda l’intensità delle precipitazioni, come previsto dal bollettino di vigilanza meteorologica (vedi foto sotto), varia da debole o moderata nella giornata di sabato, a moderata nella giornata di domenica.