Dopo le temperature e il bel tempo primaverile di questi ultimi giorni, i primi giorni della settimana che sta per iniziare saranno contrassegnati dal maltempo.

Come prevede l’Arpa Piemonte in arrivo, infatti, “L’alta pressione, che ci sta regalando giornate stabili e soleggiate, è destinata a cedere dalla serata odierna per causa di una perturbazione in arrivo dall’Atlantico. L’area di bassa pressione causerà da domani un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione che sfocerà in piogge diffuse su tutto il territorio regionale e che ci accompagneranno fino alla giornata di martedì con nuove nevicate al di sopra dei 1600 m. Mercoledì è attesa ancora una giornata grigia, ma con piogge solo a ridosso dei rilievi” (clicca qui per il bollettino meteorologico dell’Arpa Piemonte diramato oggi, domenica 25 aprile —->>>> bollettino_meteo arpa piemonte 25042021.)

Per la giornata di domani, lunedì 26 aprile, l’Arpa prevede temperature minime in aumento, massime in diminuzione, mentre per martedì 27 aprile sono previste in diminuzione.

Per quanto riguarda le precipitazioni domani, lunedì 26 aprile, l’Arpa prevede “al mattino deboli o localmente moderate a ridosso delle Alpi, in progressiva intensificazione ed estensione al resto della regione. Quota neve sui 1800 m in calo fino ai 1600 m in serata”, mentre per la giornata di martedì, 27 aprile, sono “deboli diffuse con valori localmente moderati a ridosso dei rilievi. Intensità forti sono attese a ridosso delle Alpi comprese tra Liguri e Marittime al mattino. Quota neve sui 1600 m” (clicca qui per scaricare il bollettino di vigilanza meteorologica (vedi foto sotto).