Mercato di piazza Alfieri ad Asti, non convince la proposta del Comune: “La soluzione ad anello è la migliore”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della nuova commissione di mercato piazza Alfieri, eletta nello scorso mese di febbraio.

Soluzione anello perché è la migliore:

Premettiamo che per noi il nostro banco è l’unica fonte di reddito, penalizzato dal Covid come quasi tutte le attività, ma, nel nostro caso a differenza di altre il posizionamento è fondamentale, perché essere messi in una postazione piuttosto che in un’altra significa fare incasso giornaliero oppure non farlo.

Siamo stati eletti con regolari votazioni rappresentanti dei mercatali di piazza Alfieri apposta per poter interloquire con l’amministrazione, alla quale abbiamo, prodotto una planimetria, unica soluzione che ha raccolto la sottoscrizione di tutti i mercatali, che prevedeva il posizionamento del mercato intorno all’anello di piazza Alfieri, escludendo la parte davanti alla Prefettura, per motivi legati alla sicurezza, per quel tratto i banchi sarebbero stati disposti internamente alla piazza.

Questa soluzione avrebbe portato, a nostro parere notevoli migliorie sia al mercato che alla città :

1. I parcheggi di Piazza Alfieri sarebbero stati liberi, a disposizione anche dei commercianti del centro

2. Saremmo stati tutti uguali intorno alla piazza, non ci sarebbero state postazioni di serie a o di serie b

3. Sarebbe stata, nei due giorni di mercato una prova di allargamento dell’isola pedonale, che avrebbe riqualificato tutta piazza Alfieri, compresi i Portici Pogliani che con la nuova viabilità sono stati notevolmente dequalificati. La viabilità proveniente da corso Dante e da Piazza del Palio poteva essere dirottato su corso Alfieri (Farmacia) e viale alla Vittoria.

Il nostro obiettivo è rendere di nuovo attrattivo il mercato di Asti, attirare anche banchi da fuori, che possano portarlo di nuovo ad essere un punto di riferimento per i nostri clienti, la soluzione che abbiamo proposto a nostro parere andava in quella direzione.

L’amministrazione ha fatto diverse proposte, ma nessuna corrisponde a pieno alle nostre esigenze, capiamo che ci vuole coraggio per fare dei cambiamenti, però si devono rendere conto che nell’incertezza noi non possiamo più operare, ed in questo anno, togliendo i parcheggi intorno alla piazza noi stiamo lentamente morendo, è un’agonia lenta, silenziosa, che nessuno vede, ma che sta cambiando le nostre vite e quelle delle nostre famiglie, che da generazioni fanno questo lavoro. Non vogliamo fare guerra al Comune, vogliamo solo essere ascoltati e far valere i nostri diritti per poter lavorare meglio, in sicurezza, e rendendo di nuovo questo mercato bello ed attrattivo.

Nuova commissione di mercato piazza Alfieri

Gigliodoro, Maschio, Ferrero, Resina