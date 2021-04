Medaglia d’argento per l’Istituto Pellati al torneo di Scacchi “a distanza”

Dopo le passate partecipazioni ai tornei organizzati in presenza dal Circolo Scacchi Sempre Uniti di Asti, l’Istituto Pellati ha concorso al Primo Campionato a Squadre per studenti online, posizionandosi al secondo posto della classifica.

Articolato in quattro giornate, il torneo amatoriale ha visto fronteggiarsi squadre provenienti da scuole astigiane e dalle zone limitrofe, suddivise per ordine di istruzione.

La partecipazione ad attività come queste dà la possibilità agli studenti di vivere la scuola anche oltre l’orario curriculare, imparare a raggiungere gli obiettivi prefissati facendo gioco di squadra, acquisendo ulteriori competenze trasversali e l’opportunità di condividere momenti di socializzazione piacevoli e costruttivi.

Coordinata dalla prof. Maura Cucchi Osano, la squadra del Pellati (arricchita negli ultimi quattro anni di nuovi giocatori) era formata da alunni e alunne del liceo e dell’istituto tecnico: Ettore Barbero 4AG, Giulio Leon Bielli 5CL, Nicolò Briata 1CL, Francesco Pio Corrado 4AL, Mohamed Ezzar 2BR, Omar Ezzar 5BR, Lorenzo Fanton 1CL, Lorenzo Giovine 3AL, Andrea Iaboc 4DL, Paternò Aurora 2CT, Alice Jasmine Pellegrino 3DL, Alberto Robba 4DL, Gino Spertino 3CL, Marco Vercelli 5CL.

Tra i veterani del gruppo Pellati, Francesco Corrado racconta: ”É stato un grande piacere, per me e per i miei compagni, poterci ritrovare e portare a casa un risultato che ci ha dato molte soddisfazioni; aspetto non da poco visto anche il periodo che stiamo attraversando. Quei minuti passati insieme sulla scacchiera sono valsi tutti, e direi che in parte sono riusciti a riportarci alla tanto agognata normalità che da tempo, ormai, non si fa più nemmeno sfiorare: noi l’abbiamo ritrovata in quelle partite, tra mosse decisive di torri e alfieri”.

Nella foto di repertorio della premiazione del torneo a.s. 2017/2018, con gli allievi veterani e la prof. Maura Cucchi Osano