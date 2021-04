Marcello Coppo sul mercato: “Le analisi dell’impatto sulla viabilità costringono a non poter prevedere l’anello di piazza Alfieri”

Riceviamo e pubblichiamo la risposta del vicesindaco di Asti, Marcello Coppo, all’intervento dei commercianti sulla questione mercato in Piazza Alfieri pubblicato questa mattina.

Spett.le Direzione,

Ho letto sui mezzi di stampa le dichiarazioni di 4 esercenti ambulanti in merito alla rilocalizzazione del mercato e mi sono stupito.

Analiticamente:

Le commissioni mercatali, per regolamento, sono costituite dalle associazioni di categoria e dai rappresentanti degli esercenti che vengono eletti dai due terzi degli esercenti. Essendo il mercato del mercoledì e del sabato un mercato unico sulle tre piazze, per la sostituzione dei rappresentanti nelle commissioni mercatali, servono i due terzi di tutti gli esercenti. Questa procedura non è stata seguita dai firmatari del comunicato e pertanto gli stessi non possono definirsi rappresentanti e non fanno parte delle commissioni mercatali.

L’Amministrazione comunale ha aperto il confronto e lo ha approfondito per almeno tre anni e tutte le evoluzioni delle ipotesi di spostamento dimostrano quanto si è stati aperti al dialogo e l’ultima commissione mercatale ne è solo l’ultima dimostrazione. Era stato chiesto di mantenere tutti in piazza Alfieri e la soluzione prospettata va in quel senso, abbandonando il posizionamento in piazza San Secondo e in piazza Statuto. Se non è disponiblità questa.

Per quanto riguarda la questione “anello di piazza Alfieri” l’Amministrazione ha valutato la proposta al punto di aver verificato con gli uffici e con la Prefettura e la Questura la cosa ma la Prefettura ha escluso in una sua nota la possibilità di sistemare i banchi del mercato nel tratto viario contiguo e dello stesso avviso è stata la Provincia di Asti. Le analisi dell’impatto sulla viabilità inoltre costringono a non poter prevedere tale soluzione.

Mi dispiace quindi notare come una parte della notizia pubblicata sia errata nella forma (non hanno scritto infatti i rappresentanti della commissione mercatale ma solo 4 persone a titolo personale) e nella sostanza (non è assolutamente vero che l’Amministrazione comunale non si sia confrontata e non stia lavorando a una soluzione definitiva con l’impegno di tutti).

Avv. Marcello Coppo

Vicesindaco di Asti