L’usura bancaria: di cosa si tratta e come difendersi

L’usura bancaria rappresenta una tipologia di usura, prevista come reato dall’art. 644 c.p., perpetrata da una banca o una finanziaria che, a fronte dell’erogazione di un mutuo o un prestito, imponga un tasso di interesse usurario, ossia superiore ai limiti previsti dalla legge. La norma del codice penale prevede inoltre che debbano considerarsi usurari gli interessi, che siano promessi o corrisposti, dal debitore che versi in uno stato di bisogno la cui misura ne renda il rimborso particolarmente complesso. L’art. 644 c.p. prevede una sanzione maggiormente aspra rispetto alla semplice usura per via del fatto che viene compiuta da un istituto specializzato che dovrebbe garantire maggiore tutela al privato.

Comportamenti fraudolenti e come prevenirli

Potrebbe capitare che l’interesse usurario sia occultato o che comunque, nonostante siano rispettati i limiti di legge, il tasso durante lo svolgimento del rapporto superi la soglia prevista per l’usura. Tale ipotesi potrebbe verificarsi nei prestiti con tasso composto, nel momento in cui il debitore non restituisca in tempo gli interessi, questi entreranno a far parte del capitale e quindi a loro volta produttivi di interessi, andando in questo modo a superare i tassi soglia usura. Chiunque abbia interesse può informarsi sull’usura bancaria su debitobancario.it.

Se si ritiene che il proprio tasso di interesse sia superiore ai limiti previsti per legge, può essere necessario rivolgersi ad un professionista esperto nel settore per ottenere una consulenza ed eventualmente scegliere la strada migliore da intraprendere per ovviare a tale situazione.

La differenza tra usura oggettiva ed usura soggettiva

L’usura bancaria può essere intesa sia in maniera oggettiva che soggettiva. Nel primo caso questa viene calcolata in base al TEG (tasso effettivo globale), attraverso il quale viene espresso il costo totale sostenuto per la concessione del prestito. Il paragone tra TEG e tasso applicato nel caso concreto rende possibile la valutazione della sussistenza dell’usura.

Nel caso dell’usura bancaria soggettiva si intende una situazione di fatto non ancorata a specifici parametri previsti dalla legge, ma va valutata volta per volta dal giudice che, in base al caso concreto, ne valuta o meno la sussistenza.

Come difendersi dal reato di usura bancaria

Chiunque intende richiedere un mutuo può adottare alcune precauzioni al fine di prevenire comportamenti fraudolenti perpetrati dalla banca o dalla finanziaria. È innanzi tutto necessario sapere che il tasso legale viene pubblicato con cadenza trimestrale dalla Banca d’Italia, quindi un primo comportamento sarebbe quello di confrontare il tasso proposto con quello legale. Si tenga presente inoltre che, al fine di stabilire la sussistenza del reato di usura bancaria, non devono calcolarsi solo gli interessi da corrispondere ma anche tutte le altre forme di remunerazione richieste dall’istituto di credito. Resta comunque la migliore soluzione quella di rivolgersi ad un professionista ed avvalersi della sua consulenza per evitare di incappare in situazioni spiacevoli ed inaspettate. Nel caso non si sia riusciti a prevenire in maniera efficace l’insorgenza dell’usura bancaria al cittadino non resta che adire il giudice al fine di ottenere tutela.

Image by analogicus from Pixabay