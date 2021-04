L’Istituto “Quintino Sella” di Asti è in finale del Concorso Europeo Generation €uro Students’ Award

Riceviamo e pubblichiamo

Un convinto e preparato gruppo di studenti della classe 5B dell’Istituto “Q.Sella”, sezione Professionale dell’IIS Vittorio Alfieri, guidato dallo storico insegnante di Diritto ed Economia, Prof. Marco Violardo, si è aggiudicato la finale dell’importante competizione di Politica monetaria, denominato Concorso Europeo Generation €urostudents’ Award, organizzata dalla Banca d’Italia con l’obiettivo ambizioso di diffondere la cultura economica tra i giovani studenti delle classi terminali delle scuole secondarie.

E così Daiana Kateshi, Danjel Halili, Federica Ferraris, Gianluca Seghetto e Melissa Mema, questi i ragazzi della quadra della nostra scuola, diretta dalla Dott.ssa Maria Stella Perrone, dopo aver superato la prima fase di qualificazione, consistente nello svolgimento di una batteria di quiz inerenti la conoscenza dell’euro e del Sistema Europeo delle Banche Centrali, si sono cimentati con la seconda fase della gara che richiedeva la realizzazione di un elaborato scritto relativo alla simulazione di una decisione politica monetaria da parte del Consiglio Direttivo europeo, previsto nella seduta dell’11 marzo 2021.

Per rendere particolarmente creativo il loro lavoro, i nostri studenti si sono immaginati giornalisti di un TG alle prese con il compito di preparare un servizio speciale proprio su questa riunione, intervistando esperti e rappresentanti del mondo economico e finanziario italiano e chiedendo loro che cosa si attendessero dalle imminenti decisioni della BCE.

I nostri aspiranti economisti si sono quindi messi alla prova con un’ analisi della situazione economica e monetaria in cui versa attualmente l’Europa, alle prese con la crisi derivante dal dilagare della pandemia che così tanti terribili effetti sta producendo a livello mondiale.

Siamo sicuri della riuscita di questo lavoro, visto che ha permesso loro di aggiudicarsi la FINALE NAZIONALE insieme ad altre due agguerritissime squadre con cui si contenderanno il titolo il prossimo 22 Aprile, purtroppo in modalità a distanza visto che in tempi normali la gara si sarebbe svolta a Roma presso la Banca d’Italia.

In quell’occasione i nostri studenti dovranno dimostrare di avere una solida preparazione in materia di politica monetaria, perché tanti saranno i quesiti posti loro; ma i ragazzi, che nel loro percorso scolastico hanno avuto modo di curare con particolare attenzione proprio le discipline economico-giuridiche, accompagnati anche in questa fase dal loro insegnante, si stanno già preparando con serietà e costanza, perché la posta in gioco in caso di vittoria è veramente allettante: un viaggio presso la BCE con annessa cerimonia di premiazione alla presenza di Christin Lagard, attuale presidente della Banca Centrale Europea.

Ma al di là della possibile vittoria e del bel traguardo comunque fin qui conseguito, resta l’innegabile valenza di un’esperienza di questo genere, che ha permesso ai nostri studenti di creare un prodotto reale con ciò che negli anni è stato acquisito con gli studi, mettendo in campo abilità e competenze.

Ciò che si porteranno comunque con se è aver creduto nelle proprie capacità, aver saputo lavorare in team, aver sperimentato che l’impegno comunque alla lunga è la miglior strategia per realizzare le proprie aspettative, e forse, chissà, qualcuno di loro potrebbe anche pensare ad una futura reale carriera giornalistica.

E allora non ci resta che fare tutti il tifo per loro. Forza ragazzi!

Antonietta Galanzino