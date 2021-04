L’Istituto Artom e la Provincia di Asti diventano sede piemontese del Centro Ricerca Europeo per l’Innovazione Sostenibile

E’ di questi giorni la firma della convenzione siglata dall’Istituto Artom e C.R.E.I.S che rende l’Istituto e la Provincia di Asti la sede regionale dell’Associazione di promozione sociale presieduta da Serenella Molendini, consigliera nazionale di Parità supplente, consigliera del CDA della Fondazione “Le Costantine” e componente dell’Advisory Board del Progetto Nazionale Equipe 2020 di Italia Lavoro.

L’associazione, che ha sede nazionale a Lecce ed è presente in Puglia, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Lazio, Sicilia, Valle d’Aosta e, da ora, Piemonte, ha quale scopi statutari finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l’obiettivo di promuovere i valori della partecipazione e dell’innovazione come strade per il cambiamento, di intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e al consolidamento di progetti di ricerca e sviluppo economico, sociale e culturale in tutte le sue forme, di solidarietà e inclusione sociale, di pari opportunità nel più ampio significato comunitario, di applicazione del diritto antidiscriminatorio, di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, di welfare aziendale e conciliazione vita lavoro, di tutela dell’ambiente, di interventi per la salute delle donne e di medicina di genere, di formazione professionale e di supporto, anche mediante pacchetti formativi, studi e

ricerche, ad Enti, Imprese, Istituzioni.

“Le finalità di C.R.E.I.S sono facenti parte dell’offerta formativa del nostro Istituto che è focalizzata e attenta anche alla valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e sui principi fondamentali dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’imparzialità, della trasparenza e della partecipazione per lo sviluppo sinergico delle competenze tecniche necessarie. Tra queste:la formazione dell’uomo e del cittadino,la sua educazione e formazione tecnica,la preparazione culturale adeguata all’età e alle esigenze della società attuale e del tessuto produttivo del territorio, l’orientamento, per consentire a ciascuno di realizzare un proprio progetto di vita, anche attraverso progetti di start-up e di formazione” sostiene il dirigente scolastico Franco Calcagno.

“La rete costruita in questi anni con il gruppo delle Consigliere di Parità ha portato alla sottoscrizione di questa convenzione, con l’obiettivo sin da subito di partecipare, con una Associazione temporanea di scopo, a bandi nazionali che possano implementare attività e progetti che coinvolgano non solo il nostro Istituto ma le scuole della Provincia, soggetti del territorio e del mondo dell’ università e della ricerca ed anche le istituzioni scolastiche delle Reti in cui l’Istituto Artom è scuola capofila” aggiunge la professoressa Chiara Cerrato, referente di educazione civica e socia C.R.E.I.S.

“In qualità di presidente di CREIS – Centro Ricerca Europea per l’Innovazione Sostenibile- esprimo la mia soddisfazione per l’apertura della nuova sede regionale Piemonte presso l’ITIS Artom di Asti. Con questa nuova sede CREIS rafforza la sua presenza sul territorio Nazionale, passando da 7 a 8 sedi regionali. Ringrazio il dirigente scolastico Calcagno e la professoressa Cerrato per aver reso possibile questa collaborazione che, sono certa, avrà importanti ripercussioni sulla comunità educante” evidenzia la consigliera Molendini.

“L’ iniziativa è frutto di un costante dialogo costruttivo – conclude il presidente della Provincia Paolo Lanfranco –l’Ente conferma il suo impegno sul fronte scolastico, non solo per l’edilizia ed i servizi offerti, ma anche con la collaborazione con le istituzioni scolastiche in risposta alle criticità evidenziate dalla situazione pandemica per contribuire alla valorizzazione del compito educativo della scuola e alla crescita della comunità”.