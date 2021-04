Le festa non cancella il mercato del sabato: il 1° maggio gli operatori saranno in piazza

Non si ferma il mercato: sabato 1° maggio, Festa dei Lavoratori, gli operatori saranno in piazza.

Anche se una vecchia delibera prevede di anticipare di un giorno il mercato in occasione di feste nazionali (come il 1° maggio), gli ambulanti hanno chiesto e ottenuto di poter essere comunque nelle piazze Alfieri, Libertà e Campo del Palio anche nel sabato della Festa dei lavoratori.

Dalla commissione Mercato Unificato il grazie al Comune, al sindaco Rasero e al vice Coppo, per aver accettato la proposta degli operatori: “Ci sono venuti incontro mantenendo l’appuntamento – commenta Corrado Gallo (Mercato Unificato) – Molti di noi il venerdì sono impegnati in altre città: anticipare di un giorno il mercato del sabato, avrebbe significato dover scegliere in che piazza andare e perdere comunque una giornata di lavoro. Una scelta che in questo momento non ci possiamo permettere”.