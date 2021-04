Le creme alla bava di lumaca: un valido rimedio alla pelle secca

Le cause che contribuiscono a rendere la pelle secca sono legate a diversi fattori come ad esempio il clima: freddo, caldo e vento, o l’uso di cosmetici con sostanze aggressive che possono alterare il livello di idratazione dell’epidermide.

Per contrastare questa problematica fastidiosa e anti-estetica che rende la pelle del viso opaca, dal colorito grigiastro e spento, è una buona idea portare avanti un trattamento di bellezza giornaliero, usando delle creme con azione idratante e nutriente.

L’azienda Bioluma ha sviluppato la sua linea di cosmetici di origine naturale realizzati con bava di lumaca.

Sono presenti cosmesi per un trattamento viso completo, che aiutano a mantenere il corretto film idrolipido per la protezione della pelle, contrastando la secchezza della pelle di viso, collo e décolleté, ripristinando la sua naturale morbidezza e luminosità.

I prodotti per la cura del viso alla bava di lumaca Bioluma sono tra i più richiesti nel mondo della cosmesi, il loro successo è collegato soprattutto agli ingredienti presenti nella loro composizione: ricca di componenti nutritivi, idratanti e non solo.

Questo permette di donare al viso un aspetto sano e rinvigorito, verso tutti i tipi di pelle, normale, grassa ma soprattutto secca.

Cos’è la crema alla bava di lumaca Bioluma

Questo rivoluzionario e apprezzato cosmetico che vede come suo ingrediente principale la bava di lumaca, permette di trasmettere alla pelle tutti i benefici di cui è composto.

Per tale ragione è diventato uno dei componenti più utilizzati per la produzione di prodotti per la cura dell’aspetto della pelle.

Ciò ha portato ad una delle aziende di alto livello come la Bioluma a decidere di impiegare bava di lumaca per la creazione della propria linea di creme adatte sia per gli uomini che per le donne e ideali a tutti i tipi di pelle.

Ogni crema alla bava di lumaca Bioluma è dermatologicamente testata e rigorosamente Made in Italy.

Per garantire il massimo della sicurezza e qualità, la bava viene prodotto presso allevamenti 100% sicuri e collocati in spazi verdi, lontani dal rischio di contaminazione da smog che può compromettere la qualità del prodotto.

Crema alla bava di lumaca Bioluma: come agisce sulla pelle secca

Bioluma presenta nella sua linea di cosmesi viso alla bava di lumaca dei prodotti di alta qualità ricchi di principi attivi, che aiutano alla pelle secca di riacquistare il corretto livello di idratazione, agendo tramite la sua azione equilibrante, nutriente e uniformante.



Modalità di utilizzo

Per garantire dei risultati soddisfacenti è preferibile applicare la crema Bioluma alla bava di lumaca due volte al giorno, mattino e sera, sul viso, collo e décolleté, eseguendo dei delicati massaggi fino a quando il prodotto non è assorbito perfettamente.

La formula concentrata delle creme alla bava di lumaca Bioluma consentono un rapido assorbimento, che lascia la pelle asciutta senza ungere, ciò le rende perfetta per essere usate anche come base per il trucco.



Crema alla bava di lumaca Bioluma: benefici

Una volta applicata sulla pelle del vostro viso, la pelle inizierà a godere dei benefici dei suoi principi attivi e delle proprietà derivanti dalla formula alla bava di lumaca di Bioluma.



La sua composizione è realizzata anche con ingredienti di origine naturale e vegetale, e bava di lumaca estratta a mano da persone qualificate che eseguono tale compito in maniera professionale senza recare dolore alle lumache.

La qualità di questo cosmetico si rispecchia nei suoi diversi benefici, quali:



• Idrata: la pelle è protetta dall’attacco degli agenti atmosferici causati e smog, riuscendo così a preservare il suo giusto livello di idratazione

– Uniforma: la pelle del viso, collo e décolleté acquisterà un aspetto più giovane.

– Nutre: le sue proprietà conferiscono alla pelle le sostanze nutritive di cui necessita per contrastare e prevenire la secchezza.

– Equilibra: ripristina la corretta situazione cutanea delle pelle.

Oltretutto, la crema alla bava di lumaca Bioluma è ideale da usare anche come una valida soluzione nel trattamento viso anti-età, un altro aspetto che attesta la sua valida azione dovuta alla presenza di vari elementi, come: l’olio di argan, collagene marino, acido ialuronico, vitamina E, peptide anti-age, estratto di camomilla, olio di crusca di riso e olio di cotone.

L’azione dei cosmetici

Per offrire alla pelle un trattamento cosmetico completo è possibile abbinare all’uso della crema alla bava di lumaca Bioluma altri prodotti della stessa linea.

Ad esempio è possibile eseguire la beauty routine applicando prima della crema viso la bava di lumaca pura.

Sono necessarie poche gocce e dopo averle fatte assorbire completamente si può procedere all’uso della crema.

L’alternativa alla bava pura Bioluma può essere, per chi lo preferisce, il siero alla bava sempre della stessa linea.

I cosmetici Bioluma partono dai prodotti per la detersione fino ad arrivare a quelli per l’idratazione, ciò permette di poter iniziare un trattamento completo come segue:

1 – Applicare il gel detergente alla bava di lumaca Bioluma, per una pulizia adeguata del viso.

2 – Procedere con il tonico alla bava di lumaca, per donare alla pelle un’azione idratante e lenitiva, rispettando il corretto PH della pelle.

3 – Applicare il siero alla bava di lumaca, con azioni idratante, nutriente e rivitalizzante.

4 – Crema alla bava di lumaca, dall’emulsione cremosa e delicata, per apportare alla pelle un’idratazione di lunga durata.

La linea delle creme viso alla bava di lumaca Bioluma possono essere un eccellente rimedio di origine naturale per regalare bellezza e vitalità alla pelle, conferendo tono, elasticità e un colorito luminoso.