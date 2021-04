L’Automobile Club Asti convoca l’assemblea straordinaria per l’elezione di un revisore dei conti

Con delibera n. 9 del Commissario Straordinario del 20 aprile 2021, secondo quanto previsto dagli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 dello Statuto ACI, è stata convocata l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Automobile Club Asti, per il giorno 25 luglio 2021 alle ore 8,00 in prima convocazione presso l’Automobile Club Asti e, in seconda convocazione, il giorno 26 luglio 2021, alle ore 8,30, presso l’Automobile Club Asti, con il seguente ordine del giorno:

Elezione di n. 1 Revisore dei Conti dell’Automobile Club Asti

Ricordiamo che la convocazione ha effetto nei confronti di tutti i Soci dell’Automobile Club Asti aventi diritto al voto alla data del 20 aprile 2021 e risultino ancora Soci alla data di svolgimento dell’Assemblea. Per potere partecipare all’Assemblea tutti i Soci dovranno esibire un documento di identità valido e la Tessera ACI.

Sarà possibile partecipare all’Assemblea nel rispetto delle normative di contenimento dell’epidemia da Covid-19.