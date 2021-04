Langhe, Monferrato e Roero protagonisti della promozione turistica: presentato il progetto Locals

A una settimana dell’apertura della call, gli iscritti al progetto Locals sono 227. Dall’incontro di presentazione del progetto, che si è svolto il 27 aprile, è emerso un quadro molto interessante dei partecipanti. Grande entusiasmo, curiosità e voglia di fare. I rappresentanti dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, il direttore Mauro Carbone, il direttore marketing Flavia Fagotto e la digital strategist Roberta Milano hanno esposto le modalità di partecipazione e l’importanza di un progetto che va nella direzione dell’innovazione, della creazione di un “ecosistema” digitale coeso, aggiornato e utile alla comunicazione indirizzata al turista.

I membri della community potranno aderire in due modi: continuare a raccontare attraverso i propri canali social il territorio, seguendo però lo stesso flusso narrativo, quello dei Locals di Langhe Monferrato Roero; partecipare attivamente al Food&Wine Tourism LAB.

I Locals, sui propri canali social, dovranno utilizzare l’hashtag #LMRlocals, taggare @visitLMR, continuare a usare gli hashtag “naturali” dei luoghi (#Langhe #Monferrato #Roero ecc. …) e partecipare alla narrazione sul primo tema assegnato del BuonVivere e declinarlo secondo la propria creatività.

La partecipazione attiva al Food&Wine Tourism LAB richiede più tempo ma restituisce a chi partecipa un percorso di crescita e formazione continua. Costituisce un contenitore di innovazione e luogo di sperimentazione dentro al quale si svilupperanno altre idee e progetti. In previsione: incontri periodici (ogni due settimane in questo periodo) per scambio idee, informazioni su attività ed eventi, confronto e proposte; laboratori con docenti per migliorare le tecniche narrative (foto, video, testi, audio); incontri per conoscere meglio il nostro territorio e i personaggi.

L’Ente Turismo darà visibilità, anche mediatica, delle attività di promozione sul nuovo racconto. Le modalità lavorative prevedono una periodicità settimanale sui canali social di Visit Langhe Monferrato Roero: lancio del tema narrativo; creazione dell’album tematico settimanale con le foto selezionate; condivisione delle IG stories; creazione di storie in evidenza per tematiche, esempio #LMRLocals arte, food, outdoor; pubblicazione nei feed VisitLMR di alcuni scatti selezionati; creazione di guide tematiche (Instagram Guides) con le foto pubblicate nei feed dei locals. Gli autori delle foto e dei contenuti verranno sempre citati.

Di seguito alcuni dati statistici dei primi 227 partecipanti al progetto Locals:

In maggioranza hanno risposto le donne con il 66.5% degli iscritti (uomini 33.5%)

Fasce d’età:

dai 35 ai 44 (30.0%)

dai 25 ai 34 (24.7%)

dai 45 ai 54 (22.0%)

dai 55 ai 64 (11.9%)

65+ (6.2%)

dai 18 ai 24 (5.3%)

Interessi narrativi

Classifica dei primi 10 (erano previste risposte multiple). Per i primi tre un sostanziale ex aequo:

Paesaggi e Borghi (65.2%)

Vino, vigneti e cantine (64.8%)

Prodotti tipici (62.1%)

Tradizioni e Storia (58.1%)

Trekking e cammini (50.2%)

Cultura – Arte – 106 / 227 (46.7%)

Ricette e ristorazione (42.3%)

Sostenibilità e ambiente (38.8%)

Benessere, salute e qualità della vita (25.1%)

Bike – 54 / 227 (23.8%)

La maggioranza dei Locals, che ha risposto, dichiara di raccontare già il territorio di Langhe Monferrato Roero: sommando Sempre e Spesso arriviamo a 83,2%. Una conferma dell’idea stessa alla base del progetto: raccogliere le forze, unire il lavoro che già viene fatto quotidianamente da tante persone che amano la propria terra, e renderlo visibile per creare maggior valore.

Quanto spesso parli di Langhe Monferrato Roero:

Spesso (57.7%)

Sempre (25.6%)

A volte (14.5%)

Mai (0.9%)

Ai fini della promozione verso mercati internazionali è molto interessante notare le potenzialità di espressione in varie lingue in base alle competenze segnalate:

Inglese (61.7%)

Francese (23.3%)

Tedesco – 22 / 227 (9.7%)

Spagnolo – 20 / 227 (8.8%)