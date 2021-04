La storia di Villanova d’Asti in diretta Facebook

In arrivo una novità per Villanova d’Asti grazie allo scrittore Max Ponte, si tratta di un convegno telematico tutto dedicato alla storia e alla cultura locali. Si terrà in diretta Facebook mercoledì 28 aprile alle ore 21.00 nel gruppo Facebook “Villanova d’Asti, cultura e turismo”.

Dopo l’intervento di Ponte – poeta attivo nella promozione del territorio e fondatore del gruppo e della piattoforma social dedicata al paese – ci sarà la Professoressa Delia Cortese da Londra che ha riportato alla luce i legami di Villanova con gli Stati Uniti e la presenza ebraica a Villanova.

Interverrà poi lo storico Simone Caldano che è stato un protagonista del Settembre Villanovese con il suo libro “Piemonte Medievale”, dedicando uno spazio speciale delle sue nuove ricerche a Villanova.

Parteciperà anche la storica dell’arte Erica Brunzin che lavora a Palazzo Mazzetti ad Asti e ha realizzato una serie di video divulgativi sul paese. Erica Brunzin ci proporrà alcuni percorsi storico-artistici che potrebbero interessare anche coloro che arrivano dalla vicina Torino e desiderano fare una gita fuori porta.

“Non si tratta di una lezione ma più che altro di un dialogo – afferma Max Ponte – con esperti del settore per parlare ancora di Villanova, della sua storia e delle sue grandi potenzialità. La cultura e il turismo generano benessere, profitto economico nel medio termine e crescita per la nostra comunità. Non esiste futuro senza un lavoro su questi temi e sull’identità locale. Villanova non merita di essere dimenticata come sta accadendo ad altre zone delle periferie urbane, è necessario cooperare alla costruzione di un futuro luminoso e prospero per la nostra comunità”

La partecipazione è libera e i presenti potranno fare domande ai relatori attraverso la chat del gruppo. Sono previsti altri incontri in rete su Villanova d’Asti, in particolar modo si sta pensando alla mappatura della realtà musicale villanovese e alla valorizzazione di quello che è riconosciuto essere un tratto culturale distintivo.