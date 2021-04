“La realizzazione della nuova strada ha reso inutilizzabile il passo carraio e pedonale della Chiesa Evangelica di Via Monti”

Riceviamo e pubblichiamo

Gentile Direttore,

sono il pastore della Chiesa Evangelica sita in Via Monti n. 96 ad Asti e desidero portare all’attenzione dei suoi lettori un aspetto spiacevole legato alla nuova viabilità realizzata tra Corso Casale e Via Monti nei pressi di un supermercato di prossima apertura.

La realizzazione della nuova strada, peraltro attesa dalla chiesa da ben due decenni, ha reso inutilizzabile il passo carraio e pedonale che affaccia sulla strada che da Corso Casale scende verso via Monti, come da foto allegate.

A nulla sono valse le rimostranze presentate prima verbalmente e direttamente al progettista della strada nel mese di novembre, quando i lavori erano ancora facilmente modificabili, e poi ai responsabili dell’amministrazione alla fine di dicembre, con apposito incontro al quale è seguito un sopralluogo di tutte le parti interessate.

Preso atto del proseguimento dei lavori come da progetto, che è apparso modificato rispetto al primo presentato nel 2018, il quale non aveva questo problema, l’Ente Morale di cui è membro la mia Chiesa ha presentato una diffida alla quale le parti interessate non hanno neppure ritenuto di dover rispondere. Nemmeno l’azione cautelare predisposta successivamente ha sortito effetti ed ora la strada è terminata e la Chiesa evangelica si trova davanti al fatto compiuto.

Mi chiedo se in tutto questo non si debba ravvisare una palese discriminazione religiosa da parte di interlocutori che forse hanno ritenuto le nostre rivendicazioni, o addirittura noi, assolutamente insignificanti. Eppure una Legge d’intesa dello Stato italiano con la nostra Chiesa riconosce il legittimo esercizio del culto evangelico, che peraltro si collega in linea ideale con il grande filone del Protestantesimo storico e internazionale.

Spero in un interessamento del suo giornale perchè a questa prevaricazione verso la nostra chiesa e la sua “mission”, quasi trentennale nel ben noto quartiere Praia, si possa porre rimedio.

A disposizione per ogni chiarimento, saluto cordialmente.

Dott. Vincenzo Martucci

[Pastore evangelico iscritto presso il Ministero degli Interni, alla sezione culti acattolici]