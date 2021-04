La Pro Loco di Villanova d’Asti in aiuto dei commercianti: sconti nei negozi mostrando la tessera UNPLI

La Pro Loco di Villanova d’Asti, come è nella mission stessa dei sodalizi aderenti all’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), si è mobilitata nuovamente per il proprio territorio. Grazie ad una convenzione con i commercianti locali è infatti possibile avere degli sconti del 10, 20 e 30% mostrando la tessera associativa 2021.

Gli esercizi convenzionati sono trenta (per sapere quali sono clicca di seguito: Elenco esercizi convenzionati) facilmente riconoscibili grazie ad una locandina affissa all’ingresso.

“E’ un modo per incentivare gli acquisti in paese e per aiutare gli stessi residenti. Purtroppo stiamo continuando a vivere in un periodo difficile, ma dobbiamo cercare i modi per affrontarlo – commenta la presidente della Pro Loco, Maria Anna Butera, ben consapevole di cosa sta parlando dal momento che lei il Covid lo ha conosciuto in prima persona – Sono stata male diverse settimane. E’ una malattia brutta che lascia tanta stanchezza addosso, anche quando passa”.

Nonostante la sua vicenda personale però la vulcanica signora Butera non si è persa d’animo e cerca di guardare al futuro: “Dopo Pasqua incontrerò il sindaco e l’assessore alle manifestazioni per valutare quali iniziative, in ottemperanza delle norme anti covid, si potranno proporre. Speriamo di poter replicare almeno gli eventi organizzati lo scorso anno come l’Infiorata, la biciclettata e la fiera della Gallina bionda”.

Chi desidera associarsi e tesserarsi alla Pro-loco può contattare il numero: 3343815712. Quota tessera: 10 euro.