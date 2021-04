La Lipu Asti presenta il centro di recupero degli animali selvatici con delle videoconferenze

La LIPU di Asti propone una serie di videoconferenze. Focus: l’aspetto operativo dell’associazione e il centro di recupero degli animali selvatici, attivo da oltre 20 anni.

Si andrà a conoscere come i volontari gestiscono quotidianamente il centro e saranno presentati gli aspetti peculiari e le esigenze biologiche degli animali più comuni che vengono curati.

Il primo appuntamento sarà domani 23 aprile alle 18. Di seguito il calendario degli incontri online ch dureranno circa 60 minuti e saranno condotti da Luca Calcagno (Biologo della conservazione e Consulente LIPU)

– 23/04/21 ore 18:00 – Link per la diretta https://youtu.be/Q3wLEOLrdqs | Conosciamo la LIPU (mission, attività e storia locale)

– 30/04/21 ore 18:00 – Link per la diretta https://youtu.be/ncJEDbWrb_I | L’aspetto gestionale dei Centri recupero

– 7/05/21 ore 18:00 – Link per la diretta https://youtu.be/AtMYR9jOkhA | Aspetti tecnici del recupero della fauna

– 14/05/21 ore 18:00 – Link per la diretta https://youtu.be/dqiVx0E8PsQ | Aspetti peculiari degli animali curati al centro recupero

Le videoconferenze sono a libero accesso tramite il link per la diretta. Le presentazioni saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma YouTube cliccando sul link dedicato. Ai partecipanti sarà dato uno spazio finale alle domande o alle curiosità. La partecipazione è gratuita.

La LIPU sezione di Asti e il Centro di Recupero degli Animali Selvatici si trovano in strada Stazione San Damiano 48/bis a Tigliole d’Asti. Info: asti@lipu.it