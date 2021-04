Riceviamo e pubblichiamo.

Ciao Mauro, sindacalista e politico

Che la terra ti sia lieve

La CGIL di Asti partecipa al dolore della famiglia di Mauro Trivelli, e della CISL, per la prematura morte dell’amico Mauro.

Abbiamo avuto il piacere di conoscere Mauro negli anni in cui faceva Sindacato per la CISL e, successivamente, lo abbiamo apprezzato durante il suo mandato di Assessore al Comune di Asti. Si devono al suo impegno in prima persona il primo accordo di un Comune, a livello nazionale, che estendeva ai precari gli stessi diritti dei lavoratori contrattualizzati quali: il diritto al mantenimento del posto di lavoro in caso di assenze per malattia ed infortunio, la stessa parità salariale, il diritto alle ferie. Successivamente abbiamo sottoscritto, sempre con Mauro nel ruolo di Assessore, gli accordi per la stabilizzazione del personale precario, tra i primi Comuni in Italia.

Di Mauro ricordiamo la pacatezza con cui affrontava ogni tema, sapeva però anche alzare la voce quando necessitava, e la sua grande preparazione. Era anche una persona colta e di grande umanità.

Ovunque tu sia, ovunque tu vada, sarai ricordato da tutti noi per il tuo sorriso, il tuo impegno politico e sindacale. Ciao Mauro, che la terra ti sia lieve.

CGIL Asti