La carezza di Pasqua del Consorzio della Robiola di Roccaverano con un’iniziativa “giocosa”

Le donne e gli uomini della Robiola di Roccaverano D.O.P. augurano a tutti una Pasqua serena e armoniosa anche in questo anno di difficoltà. E lo fanno con un pensiero speciale, con una “carezza” di Pasqua, augurando di “Riposare la mente non pensare più a nulla per qualche minuto, poi riprendere il cammino della quotidianità”.

Ma sarà anche una Pasqua giocherellona. Infatti prosegue sulla pagina Facebook del Consorzio il gioco “Caccia alla Robiola”. L’utente potrà collegarsi e giocare segnalando le rivendite dove abitualmente acquista la Robiola di Roccaverano, ma anche citare quelle che ne sono sprovviste, in modo tale da aiutare il Consorzio a rendere sempre più capillare la presenza della Robiola sul mercato.

In premio ci sarà lo spendido ebook realizzato da Paola Uberti, fondatrice di Libricette.eu , in collaborazione con ATnews. Si tratta di un premio decisamente gustoso perchè il ricettario comprende ben 30 ricette, tra dolci e salate, studiate per le occasioni speciali e per la cucina di tutti i giorni. Ricette che hanno come ingrediente la Robiola di Roccaverano D.O.P. e, per alcune, gli altri prodotti del progetto Rob-In. Ci sarà un altro premio, un’ottima Robiola da ritirare alla scuola della Roccaverano.