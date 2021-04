La bella stagione è arrivata: i migliori gadget per promuovere l’azienda in estate?

L’estate da sempre è la stagione delle innocenti evasioni e della libertà, con le lunghe giornate di sole che permettono di stare all’aria aperta anche di sera. Questo è il momento dell’anno in cui le aziende hanno più probabilità di farsi conoscere e di farsi notare, considerato l’incremento degli scambi tra le persone: insomma, è l’occasione giusta per sfruttare fino in fondo le potenzialità offerte dalle campagne di comunicazione tramite l’oggetto. Donare dei gadget personalizzati è un’azione ben diversa rispetto al predisporre delle affissioni pubblicitarie o all’organizzazione di una campagna di marketing sui giornali: anche in epoca digitale è una soluzione tremendamente efficace per garantire la promozione di un marchio.

StampaSì e i gadget personalizzati

I gadget personalizzati di StampaSì si fanno notare per il loro carattere innovativo. Un obiettivo che può essere raggiunto grazie all’impiego di tecnologie di stampa all’avanguardia, scelte ogni volta in base alle richieste dei clienti e gli obiettivi che ci si propone di raggiungere: si spazia dal ricamo alla serigrafia, passando per la stampa digitale e la tampografia. In ogni caso vengono adoperati strumenti di ultima generazione. Tutti gli articoli vengono consegnati gratis; inoltre, i clienti possono sempre visualizzare un’anteprima di stampa che permette di effettuare tutte le modifiche del caso prima che la produzione abbia inizio.

Tutti i vantaggi offerti dai gadget promozionali

Grazie ai gadget promozionali è possibile lasciare un segno tangibile: il che, parlando nel linguaggio degli esperti di marketing, vuol dire essere in grado di assicurare delle impression durature del logo del marchio, così che i potenziali clienti si possano ritrovare tra le mani dei prodotti rappresentativi dell’azienda che sta cercando di promuoversi. Il settore dei corporate gifts, per altro, non è statico ma soggetto a costanti cambiamenti, per poter adattarsi ai trend più recenti. Quali sono, allora, le soluzioni più interessanti per la primavera che è già iniziata e per la stagione estiva che sta per arrivare?

I gadget da usare all’aria aperta

È evidente che per la bella stagione i gadget da utilizzare all’aria aperta hanno un ruolo molto importante. Le aziende non possono fare a meno di puntare su quelle promozioni che sono correlate alla stagionalità. Non si tratta solo di giochi da spiaggia o di teli da mare, ovviamente: molto apprezzati sono anche i gadget sportivi, che permettono di seguire uno stile di vita sano ed equilibrato, all’insegna dell’attività fisica. Un’azienda che regala degli attrezzi per il fitness, per altro, dimostra di prestare attenzione al benessere e alla salute dei propri potenziali clienti.

I gadget da cucina

C’è anche un’altra tendenza che merita di essere presa in considerazione, ed è quella dei gadget da cucina: una moda che ha conosciuto una vera impennata in occasione del lockdown del 2020, quando stare dietro ai fornelli era un modo per passare il tempo, e che non si è esaurita ancora adesso. Le formine da cucina, ma anche i grembiuli, i taglieri e i timer: nel caso in cui si decida di puntare sui gadget a tema culinario si ha a disposizione un vasto assortimento di possibili scelte. Da non perdere anche i set adulto-bambini e i bicchieri personalizzati con i loghi aziendali.

La prevenzione del contagio

Gli articoli che svolgono un ruolo importante dal punto di vista della prevenzione sono ancora molto richiesti: si pensi, per esempio, a tutti quegli oggetti che vengono utilizzati nella vita di tutti i giorni e che sono trattati con degli additivi anti-batterici, a prescindere dal tipo di materiale con cui sono realizzati. Che si tratti di zaini, di lunch box o di articoli per la scuola, i prodotti sottoposti a un trattamento certificato finalizzato a prevenire il depositarsi dei batteri sulle superfici sono di sicuro apprezzati da chi li riceve in omaggio, a maggior ragione in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo in questi mesi.

I gadget più fantasiosi

E perché non puntare su dei gadget originali? In questo caso è necessario fare affidamento su articoli del tutto inediti e che non si sono mai visti in precedenza, capaci di rendere ogni campagna di comunicazione davvero speciale. Può essere necessario rivolgersi a un’azienda specializzata, ma vale la pena di farlo per distinguersi rispetto alla concorrenza ed emergere.

I gadget ecologici

Infine, nella ricerca degli articoli promozionali più adatti a promuovere un’azienda nei prossimi mesi non ci si può dimenticare dei gadget ecologici, che dimostrano l’attenzione del marchio nei confronti dell’ambiente e dell’ecosostenibilità. Si potrebbe trattare, per esempio, di prodotti frutto del riciclo di scarti agricoli, e in questo senso sta ottenendo un grande successo la plastica che deriva dalla paglia di grano. Ma più in generale ci si può accontentare di oggetti in plastica che possono essere riutilizzati. Oggi come non mai l’attenzione dell’opinione pubblica è concentrata sulla plastica riciclata.

