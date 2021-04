Italexit con Paragone: inaugurata la sezione di Asti

Dopo la nascita del circolo provinciale di Asti, avvenuta nell’Ottobre 2020 grazie all’operato e all’attività divulgativa svolta sul territorio dal suo referente politico Franco Quaglia, nei giorni scorsi è stata inaugurata la sezione cittadina di Asti.

“Era per me il primo importante obiettivo, ora proseguiremo per una diffusione capillare su tutta la provincia”, spiega Quaglia “Le tematiche di ItalExit sono di ampio respiro e mettono in crisi il modello neoliberista imposto dall’Unione Europea, ma è essenziale occuparsi anche dei nostri territori, molto spesso abbandonati dalla politica. L’austerity europea ha sottratto risorse ai nostri piccoli e grandi Comuni, le criticità che riscontro sono numerose”.

La sezione di Asti avrà come referente politico l’imprenditore e politologo Piero della Pietra che si è da subito attivato per sviluppare progetti e programmi inerenti il territorio.

Quasi contemporaneamente, il 27 Aprile, è stata inaugurata, alla presenza del coordinatore regionale Luciano Bosco, la sezione di Nizza Monferrato, che vede come referente l’imprenditore Fabrizio Giovine, già al lavoro per presentare una lista alle prossime elezioni amministrative.

“L’attività politica è stata fortemente limitata dalle restrizioni anti-covid”, aggiunge Franco Quaglia “ma possiamo ritenerci soddisfatti: Asti e Nizza sono due piazze molto importanti, il nostro progetto politico viene accolto con molto entusiasmo, brutto segnale per i signori dell’Europa”.

Prossimamente gli attivisti di ItalExit saranno presenti con i gazebo informativi in diverse località; contemporaneamente hanno iniziato ad organizzare la tappa astigiana che Gianluigi Paragone farà il prossimo 18 Giugno in occasione del suo tour piemontese.