Continua anche nel 2021 la rubrica Io ci metto la faccia! Un viaggio con i nostri Bio-agricoltori in collaborazione con la Cooperativa della Rava e della Fava, con una serie di video che vanno a focalizzare le aziende agricole storiche biologiche e biodinamiche.

I Germogli – San Colombano al Lambro (Mi)

L’amore per la terra, l’equilibrio tra valori sociali ed il rispetto per ogni individualità, il riconoscimento delle diverse etnie: questi i valori che muovono “I Germogli”, una cooperativa sociale onlus “I Germogli”, nata nelle colline di San Colombano al Lambro (Mi) collabora e sostiene con il proprio lavoro la Casa Famiglia Sherwood, struttura che si occupa di minori e di giovani in condizioni di disagio e devianza, offrendo ora una nuova opportunità di inserimento nella vita sociale e lavorativa, attraverso l’esperienza della vita in comune, guidata e coordinata da educatori, psicologi e volontari. Qui si producono quotidianamente vino, miele e ortaggi che diventano strumenti per una crescita guidata, una “messa alla prova” sul campo e una progressiva responsabilizzazione nel mondo del lavoro dei giovani con problemi di devianza ospiti della vicina casa famiglia Sherwood. La cooperativa coinvolge oggi 3 persone lavorano a tempo pieno e, in base al periodo e alla tipologia, dai 3 agli 8 ragazzi a tempo parziale, borsa lavoro o in tirocini formativi.

COOPERATIVA DELLA RAVA E DELLA FAVA