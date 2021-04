Iniziato lo stage con i bambini della scuola primaria per l’IIS Pietro Andriano

Venerdì 9 aprile, all’Istituto Pietro Andriano, è iniziato lo stage che vede coinvolte le ragazze della classe III del corso socio-sanitario con i bambini della scuola primaria di Castelnuovo Don Bosco. Da questa settimana, le attività coinvolgeranno anche le scuole primarie di Cocconato e Buttigliera d’Asti.

Le poesie, le filastrocche e i racconti di Gianni Rodari e la promozione della salute sono i due temi scelti dalle ragazze insieme alle loro insegnanti: Samantha Juliano e Graziella Deideri. Per quanto riguarda il primo tema ogni lettura costituisce il punto di partenza per costruire un laboratorio didattico; mentre per quanto riguarda la seconda tematica, si è pensato di guardare alla salute come salute fisica, alimentazione, igiene, sport e salute nelle relazioni: ovvero tutto ciò che costituisce il benessere del bambino.

L’obiettivo è quello di trasmettere questi valori ai bambini attraverso attività ludiche e grafico-pittoriche, ma si tratta di un’occasione importante anche per le ragazze stesse, in un’ottica di apprendimento di competenze riconducibili alla sfera dell’educazione civica, materia tornata ad essere obbligatoria presso le scuole secondarie di secondo grado.

Tutte le attività si svolgeranno in DAD e coinvolgeranno i bambini delle scuole primarie per tutto il mese di Aprile.