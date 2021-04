Infermiere a domicilio, importante servizio fornito dalla Farmacia Don Bosco

Tra i numerosi nuovi servizi che propone la Farmacia Don Bosco di Asti c’è anche l’infermiere a domicilio.

Si tratta di un aiuto molto importante per effettuare controlli di routine o avere un supporto professionale per la gestione dei pazienti più fragili a casa propria. In questo momento specifico, l’infermiere a domicilio assume un ruolo ancora più delicato per via dell’emergenza Covid che ha stravolto l’organizzazione e la funzionalità dei presidi sanitari.

Invece di andare all’ospedale o in strutture simili, si può ricevere l’assistenza domiciliare necessaria, limitando così gli spostamenti e riducendo i rischi di contagio per i pazienti con problemi di salute e i loro familiari.

Per prenotare il servizio dell’Infermiere a domicilio è necessario rivolgersi alla Farmacia Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto, ad Asti, al numero 0141 212846.

Quello dell’infermiere a domicilio è un servizio che si aggiunge ai tanti che la Farmacia Don Bosco di Asti ha attivato, in particolare con il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, per andare incontro alle necessità degli astigiani. Ricordiamo, tra gli altri, la consegna a domicilio dei farmaci, la possibilità di eseguire, sempre a domicilio, l’INR (tempo di Quick), l’elettrocardiogramma, l’Holter pressorio e cardiaco.

La Farmacia Don Bosco è in Piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Per informazioni: 0141 212846.

Image by Alexandra ❤️A life without animals is not worth living❤️ from Pixabay