Inclusione: l’Istituto Artom organizza tre incontri formativi per docenti

L’Istituto Artom di Asti organizza tre momenti formativi per i docenti sulle tematiche dell’inclusione.

Gli incontri, della durata di circa un’ora e mezza ciascuno, saranno rivolti ai docenti degli ambiti 13 e 14. Gli esperti coinvolti saranno i professori Giacomo Stella, Flavio Fogarolo e Raffaele Ciambrone.

“Si tratta di un momento formativo con esperti di alto profilo” spiega il dirigente scolastico Franco Calcagno.

Stella è stato professore ordinario di Psicologia Clinica al dipartimento di Educazione e Scienze Umane presso l’Università di Modena e Reggio Emilia ed è fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia; Fogarolo, referente per diversi anni per la disabilità e i DSA presso l’UST di Vicenza, oggi è formatore e si occupa di didattica inclusiva; Ciambrone, dirigente del MI, guida la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione.

Il primo incontro con il dottor Fogarolo si terrà martedì 4 maggio alle 15 tramite piattaforma Teams (clicca QUI). Seguirà l’incontro con il dottor Stella il 25 maggio.