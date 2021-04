Incidente sull’A21 tra Asti Ovest e Villanova, automezzo in fiamme

Disagi per il traffico sull’autostrada A21 Torino-Piacenza.

Nel tratto tra Asti Ovest e la barriera di Villanova, in direzione Torino, poco prima di San Paolo Solbrito, si è verificato un incendio ad un automezzo; non si conoscono ancore le cause e se vi siano coinvolti altri veicoli.

Il mezzo in fiamme è stato spento dai Vigili del Fuoco di Asti, intervenuti con diversi mezzi, che sono ancora impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo.

Sul tratto di marcia si è formata coda, attualmente di circa 1 km.