Incidente sulla A21 all’altezza di Felizzano

Disagi per la viabilità sull’autostrada A21 Torino Piacenza.

All’altezza di Felizzano, nella corsia di marcia in direzione Torino all’altezza del km 51,75 (vale a dire nel tratto tra le corsie di uscite e di entrate di Felizzano), si è verificato un incidente di cui non si conosce ancora l’esatta dinamica, ma dalle prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento tra due vetture avvenuto nella corsia di sorpasso.

Sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco di Alessandria e del personale del 118; sul posto anche la Polizia Stradale.

Si stanno formando code, la Satap al momento segnala 4 chilometri di coda tra lo svincolo per la A26 e Felizzano in direzione Torino.