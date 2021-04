Un incidente stradale è accaduto oggi pomeriggio a Tigliole.

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto si è ribaltata in località Pratomorone, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti con Aps e polisoccorso, l’ambulanza che ha prestato soccorso ai passeggeri del mezzo che sono stati trasportati all’Ospedale di Asti e i Carabinieri di San Damiano per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.