Un incidente stradale è accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 4 aprile, ad Asti.

In frazione Quarto Inferiore un’auto si è ribaltata, ancora non si conosce la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti per estrarre la guidatrice, una giovane donna, dal mezzo ed affidarla al personale del 118 accorso sul posto.