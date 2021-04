Incidente stradale a Casorzo angolo via Roma.

Una Fiat 500, per cause da accertare, ha perso il controllo e si è scontrata contro una casa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno soccorso il conducente e lo hanno trasportato all’ospedale di Asti in codice giallo.

I Vigili del fuoco intervenuti con Aps e Polisocccorso hanno messo in sicurezza l’autovettura e verificato eventuali danni della casa colpita. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi.