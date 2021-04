Incidente mortale a Riva presso di Chieri

Un tragico incidente stradale è accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 aprile, a Riva presso Chieri.

In Strada Madonna della Fontana, ai confini con la provincia astigiana, un’auto con tre giovani a bordo, è uscita di strada, con dinamica ancora in corso di accertamento, e si è schiantata contro un albero.

Purtroppo per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso agli altri due occupanti del mezzo che poi sono stati trasportati con l’elisoccorso al Cto di Torino.

Sono intervenuti anche i carabinieri di Chieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.