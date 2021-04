Problemi di viabilità sulla tangenziale di Asti questa sera.

A causa di un incidente, di cui non si conosce ancora la dinamica e quanti mezzi siano coinvolti, accaduto nella carreggiata in direzione Isola d’Asti subito dopo l’ingresso di Corso Alessandria, il traffico è bloccato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti, sono in corso le operazioni di soccorso.