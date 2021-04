Incidente nella notte in A21 in direzione Torino, nel tratto di salita nei pressi di Dusino San Michele.

Un camion è uscito di strada senza gravi conseguenze per il conducente. E’ stato però necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Asti con due mezzi aps e il polisoccorso. Sul posto anche la Polizia e i soccorritori del 118.