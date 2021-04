Incendio partito da una legnaia si propoga al tetto di un’abitazione a Monale, intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti nel pomeriggio a Monale per l’incendio di una legnaia annessa ad una abitazione.

Le fiamme hanno interessato anche il tetto e sono state fermate prima che si propagassero all’intera unità abitativa. Sul posto anche l’autobotte per il rifornimento idrico delle lance.

Sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.