Ancora un intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, sabato 17 aprile.

Gli uomini del comando astigiano sono intervenuti con Aps, Autobotte e pickup, a Celle Enomondo dove si è sviluppato, per cause in corso di accertamento, un incendio in un capannone; ad andare a fuoco un cumulo di immondizia all’interno dello stabile.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e bonificato il capannone, sul posto anche i Carabinieri.