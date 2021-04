Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti nella serata di oggi, venerdì 2 aprile, ad Antignano.

Per causa in corso di accertamento, in un sottobosco in località Perosini si è sviluppato un incendio ad un canneto; gli uomini del comando astigiano sono intervenuti con Aps e pickup e hanno spento l’incendio e bonificato la zona, intervento durato circa un’ora.