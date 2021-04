Intervento dei Vigili del Fuoco di Asti nelle tarda serata di oggi, mercoledì 28 aprile.

Una squadra del comando di Asti è intervenuta con aps e pickup per un incendio ad un’autovettura a Isola d’Asti, in frazione Isola Villa e ha spento le fiamme. Non risultano esserci feriti, sono in corso gli accertamenti per determinare le cause delle fiamme.