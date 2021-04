Incendio ad una legnaia a Costigliole d’Asti

Ancora un intervento dei vigili del fuoco di Asti nella serata di oggi, venerdì 2 aprile.

Dopo quello ad Antignano per l’incendio ad un canneto, gli uomini del comando astigiano sono intervenuti a Costigliole d’Asti, in frazione Valcioccaro, dove si è sviluppato un rogo in una legnaia con adiacente un’abitazione e un principio di incendio ad un tetto.

I vigili del fuoco, sul posto due autobotti una da Asti e una da Nizza, hanno spento l’incendio e riportato la situazione sotto controllo.