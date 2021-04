In Seminario ad Asti la presentazione del libro del vescovo Prastaro “Dove Dio ha nome di donna”

“Queste pagine sono principalmente storie di donne. Quelle che ho incontrato in Kenya sono innervate da una forza inarrestabile che le rende capaci di superare le più grandi ingiustizie e i dolori più profondi. Questa vitalità permette loro di rialzarsi e continuare a vivere con una determinazione sempre nuova, perché anche nella disperazione la vita possa prevalere sulla morte”. Sono le parole del vescovo Marco Prastaro che nei giorni scorsi ha pubblicato il libro “Dove Dio ha nome di donna. La mia missione tra i Samburu del Kenya” (ed. Emi). Libro che mercoledì 28 aprile, alle 18, verrà presentato nel refettorio del Seminario di Asti.

Un dialogo tra monsignor Prastaro e la giornalista della sede Rai di Torino Brunella Mascarino che ripercorrerà gli oltre dieci anni di missione nel Lodokejek, Kenya del nord tra viaggi in pick-up per fare nascere bambini, lunghissime celebrazioni con decine di battesimi, l’aiuto a ragazze madri in difficoltà, mesi senza pioggia e matrimoni combinati.

L’incontro si svolgerà in presenza fino al raggiungimento della capienza massima di posti nel pieno rispetto delle normative anti covid. Per questo è necessaria la registrazione obbligatoria compilando il modulo on line https://www.gazzettadasti.it/presentazione-libro-dove-dio-ha-nome-di-donna oppure inviando una mail a ucs@asti.chiesacattolica.it

Sarà inoltre possibile partecipare seguendo l’evento sul canale You Tube della Gazzetta d’Asti (https://www.youtube.com/user/YouGazzetta) o interagendo con i relatori in videoconferenza sulla piattaforma Webex utilizzando il seguente link: bit.ly/3tA490m