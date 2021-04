“Il Volontariato chiama, rispondi?”: l’Istituto Alfieri incontra il mondo del Volontariato astigiano

Oggi pomeriggio, martedì 27 aprile, in remoto, l’Istituto Alfieri ha incontrato il mondo del Volontariato di Asti, il Terzo settore, tanto importante, specie in questi tempi.

La riflessione con i ragazzi delle tre scuole facenti capo all’Istituto Alfieri – liceo Classico, liceo Artistico, Istituto Professionale – è nata dall’idea del Serra Club astigiano di fornire agli allievi delle scuole Superiori cittadine informazioni sull’argomento e in particolare offrire stimoli, impulsi, condivisioni atti a far nascere un vero e proprio spirito solidaristico. La stessa tematica era stata affrontata qualche tempo fa con il Giobert e può proseguire anche con altri Istituti cittadini.

Dopo i saluti del sindaco della città di Asti e della dott.ssa M. Stella Perrone, dirigente scolastico e padrona di casa, la prof.ssa Mariarosa Poggio, presidente del Serra Club ha introdotto l’assessore al welfare, dott.ssa Cotto, che ha esordito illustrando ai presenti le varie realtà associative di Volontariato cittadino, le opere realizzate, i servizi erogati. Quindi la parola è passata alla dott.ssa Caterina Calabrese, presidente de Il dono del volo, che con un intervento agile, chiaro, a misura di ragazzo, ha presentato le attività di cui Il dono è responsabile: dalle “borse” con i viveri indispensabili, alle biciclette della solidarietà, ai devices offerti ai ragazzi delle scuole, per non parlare delle uova di Pasqua e delle numerose iniziative effettuate durante il periodo più cupo della pandemia.

A seguire, il prof. Mario Fassio ha parlato del Terzo settore dal punto di vista dell’economia, fornendo ai ragazzi dati, numeri, circa l’importanza del Volontariato nel PIL di uno stato. Dove il terzo settore funziona, calano criminalità e devianze, il cittadino è sostenuto ed aiutato in tutti quegli ambiti in cui lo stato potrebbe avere difficoltà ad arrivare in tempi utili e ravvicinati. Quindi Terzo settore come ausilio validissimo al pubblico, sancito anche dalla nostra Costituzione.

Riflessioni ricche, stimoli giusti affinchè i ragazzi possano avvicinarsi al mondo del Volontariato per collaborare, per dare un poco di se stessi in spirito di solidarietà e di vicinanza agli altri. Occorre creare tale sensibilità in tutti noi, la pandemia ci ha insegnato che non possiamo stare soli: proviamo a concedere un poco del nostro tempo. Il Serra Club ringrazia tutti gli attori dell’iniziativa.