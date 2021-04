Il Vangelo di oggi, domenica 4 Aprile 2021 “Resurrezione di Gesù”

Gesu’ apre il nostro orizzonte verso l’insperato. Dio non sa fare un annuncio senza sorprenderci.

(itinerario quaresimale diocesi di Fossano)

Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, Pasqua di Resurrezione

Antifona

“Sono risorto, o Padre, e sono sempre con te. Alleluia.

Hai posto su di me la tua mano. Alleluia.

È stupenda per me la tua saggezza. Alleluia, alleluia. “(Cfr. Sal 138,18.5-6)

Vangelo

Egli doveva risuscitare dai morti.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 20,1-9

“Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.

Parola del Signore