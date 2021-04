Il Nido d’Infanzia “Lo Scoiattolo” apre straordinariamente in un momento di chiusure

Nel periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dal 15 marzo al 6 aprile 2021 per l’assegnazione al Piemonte della zona rossa, oltre alle attività di supporto alle famiglie e alle attività a distanza per mantenere vivi i legami con i piccoli e con mamma e papà, è stato possibile aprire eccezionalmente la sezione grandi del Nido d’Infanzia Lo Scoiattolo.

Questa scelta è stata intrapresa nel rispetto delle disposizioni del DPCM del 02/03/2021 – Art.43 – Comma V, per cui é possibile mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

La sezione grandi del Nido d’Infanzia Lo Scoiattolo, rispondente a queste caratteristiche, ha potuto pertanto accogliere piccoli gruppi di bambini avviando il servizio dal 22 marzo al 31 marzo, dalle ore 7.30 alle ore 13.30, in un momento in cui il nido sarebbe rimasto in sospensione a causa dell’inasprimento delle restrizioni.

La fascia oraria di frequentazione prevedeva una regolare attività anche in termini di routine quotidiana, spuntino del mattino e pasto, oltre ad attività pedagogiche mirate e pensate per questa circostanza.

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Elisa Pietragalla, considerando come priorità le esigenze dei bambini e delle famiglie, sottolineano come il Comune di Asti, non appena emersa la possibilità di avviare questo servizio, insieme ai coordinatori, allo staff educativo e ausiliario, ha messo in campo ogni risorsa per una celere ripartenza. Questa opportunità ha creato i presupposti per i bambini a non vivere un lungo distacco prospettato dalla chiusura improvvisa e ha reso meno difficoltoso il rientro alla riapertura effettiva a seguito del periodo pasquale.

Sono aperte le iscrizioni al servizio Nidi d’infanzia del Comune di Asti, per l’anno educativo 2021-2022; per essere utilmente collocati in graduatoria, le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 MAGGIO 2021.

Le domande presentate dopo tale data saranno ancora accolte e collocate in coda alla graduatoria in ordine di arrivo. La graduatoria sarà pubblicata nella seconda metà di giugno.

Per la compilazione è possibile fare riferimento al seguente link:

https://net.comune.asti.it/cmsasti/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?IDNODE=1995&CCT=SCUO.

Prima dell’avvio della procedura è utile prendere visione della guida alla compilazione cliccando sul tasto segnalato accanto ad “AVVIA”.

Inoltre esiste un video tutorial per la compilazione delle domande pubblicato dal servizio istruzione sul canale Youtube della Città di Asti; su questo canale ci sono anche video e materiale curati dal personale educativo dei nidi d’infanzia che illustrano gli spazi e l’offerta pedagogica https://m.youtube.com/watch?v=4IRT2G-Jjzo&feature=youtu.be