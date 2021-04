Il mondo degli scacchi astigiani piange la scomparsa di Giorgio Raviola

Profondo cordoglio in tutto l’Astigiano, ed in particolar modo nel mondo degli scacchi, per la scomparsa di Giorgio Raviola.

A dare la triste notizia è stato il Circolo Scacchistico Astigiano “Sempre Uniti” che ha dedicato a Giorgio toccanti parole di saluto:

“È con grande tristezza che dobbiamo comunicarvi una brutta notizia. Purtroppo è mancato il nostro grande amico Giorgio Raviola. Dopo il ricovero in ospedale, per colpa del male che tutti ormai conosciamo. Chiunque abbia frequentato il Circolo di Asti lo ha conosciuto.

Una perdita durissima per tutti, davvero con lui se ne va un pezzo di circolo, circolo al quale ha dato tutto se stesso, ed è stato ripagato dal bene che tutti gli hanno voluto e gli vogliono.

Ma il suo ricordo, la sua energia, la sua gioia, il suo buon umore, la sua disponibilità, vivono e vivranno sempre attraverso noi e il circolo. Chi ha avuto la fortuna di averlo come amico sa che si poteva sempre contare su di lui. Sempre pronto e disponibile e in prima linea, per organizzare tornei ed eventi.. grande istruttore e amato da tutti, soprattutto dai più piccoli. Anche un vero amante degli scacchi, sempre desideroso di giocare a scacchi, in qualunque situazione..non importava che si trattasse di tornei seri o amichevoli… contro giocatori forti o deboli.. adulti o bambini… giocava per il puro piacere e per la passione per gli scacchi.

Il suo sorriso e la sua forza vitale vivranno attraverso noi e il circolo.

Nonostante adesso sia grande la tristezza e il vuoto per la sua mancanza… sono sicuro che Giorgio sarebbe felice di non vederci tristi… e che ci guarderà sorridendo, quando torneremo a giocare al circolo, che per lui era come una famiglia.

Ciao Giorgio. E grazie di tutto.

Da parte dei tuoi amici del Circolo Scacchistico Astigiano”