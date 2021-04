“Il Borgo dei Borghi 8”, top ten per Cocconato tra i Borghi più belli d’Italia

Si è conclusa con un prestigioso decimo posto l’entusiasmante esperienza televisiva di Cocconato alla trasmissione “Il Borgo dei Borghi 8”.

Nella puntata in onda nella serata di domenica 4 aprile (che è ancora in corso mentre stiamo scrivendo) è stata svelata la classifica finale dei 20 borghi in gara. Il grande tam tam mediatico e social dei cocconatesi, insieme ai verdetti del giurati, è servito per raggiungere il decimo posto in classifica.

La partecipazione a “Il Borgo dei Borghi” ha rappresentato una grande vetrina per la Riviera del Monferrato che ha rappresentato il Piemonte nella popolare trasmissione condotta da Camila Raznovich e che si è unita nel nome di un fortissimo senso di appartenenza per il periodo delle votazioni.