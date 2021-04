Il 25 aprile della CGIL Asti è social

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di CGIL Asti.

Anche quest’anno non potremo andare nei luoghi, a noi cari, del ricordo doloroso dei Partigiani, barbaramente trucidati dai nazifascisti per la nostra Libertà.

Non potremo portare, in un grande abbraccio collettivo, le nostre corone alla Way Assauto, né i fiori in quelli che sono i luoghi tradizionali del 25 Aprile nella nostra provincia.

Per festeggiare la Festa della Liberazione, insieme all’Israt, abbiamo voluto ricordare, attraverso il filmato “Ester, Fiamma e le altre: donne partigiane“, le Donne partigiane combattenti, una storia spesso dimenticata della lotta partigiana. Il filmato verrà trasmesso sui canali social di Cgil Asti e Israt.

A seguire, anche quest’anno, dal terrazzo della Camera del Lavoro di Asti le note della tromba di Giancarlo Maccario intoneranno “Bella Ciao” e “Il Silenzio”, in ricordo di tutti i Partigiani.