I mercatali rispondono a Coppo: “Sarebbe opportuno confrontarsi con ognuno di noi, che da generazioni siamo su questa piazza”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della commissione mercatali in risposta all’intervento del vicesindaco di Asti, Marcello Coppo (vedi correlato sotto).

Si vuole precisare, che come da documentazione prodotta, la precedente commissione mercatale è stata revocata con regolare raccolta firme in data 13/10/2020. La comunicazione è stata inviata agli uffici comunali dallo studio legale Rabino, che ne ha verificato la validità. La nuova commissione mercatale è costituita dai signori Maschio, Resina e Gigliodoro, come ribadito anche da comunicazione, sempre dell’avvocato Rabino, agli uffici comunali in data 12 Febbraio 2021.

Rimaniamo interdetti nel momento in cui i rappresentanti dell’amministrazione continuano a confrontarsi con i nostri predecessori, non riusciamo a capirne il motivo. Pensiamo però che non sempre è opportuno confrontarsi con chi negli anni ha costruito un rapporto tale per cui si fa andare bene tutto, anche a discapito di attività di colleghi che sono in difficoltà. Forse sarebbe opportuno ascoltare la voce di tutti, non solo di quelli che, sicuramente hanno collaborato in modo positivo con le amministrazioni che si sono succedute, ma che non hanno mai affrontato uno spostamento di questo genere. Forse, anziché andare a cercare consensi, sarebbe opportuno confrontarsi con ognuno di noi, che da generazioni siamo su questa piazza.