Gruppo criminale operava nel Nord Italia, arresti in corso anche nell’Astigiano

Dalle prime luci dell’alba la Compagnia Carabinieri di Imperia sta dando esecuzione nelle province di Alessandria, Asti e Torino ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Asti su richiesta della locale Procura nei confronti di 11 persone. L’azione in corso vede anche il coinvolgimento nella fase esecutiva dei Comandi dell’Arma territorialmente competenti e da una unità eliportata del 1^ Nucleo Elicotteri di Volpiano (Torino).

Degli undici indagati per sei è prevista la custodia cautelare in carcere mentre cinque sono sottoposti agli arresti domiciliari. L’accusa è di appartenere ad un gruppo criminale attivo in Piemonte ed in altre Regioni del Nord Italia: gli undici sono gravemente indiziati – a vario titolo – di numerosi reati di usura, ricettazione, riciclaggio e intestazione fittizia di valori.

