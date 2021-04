Gli autovelox della settimana in Piemonte

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità.

Si tratta di un modo, da parte della polizia, di invitare gli automobilisti di rispettare i limiti di velocità in modo da prevenire gli incidenti. Queste sono indicazioni di massima fornite dalla Polizia di Stato sui punti di controllo, a cui si aggiungono alle numerose postazioni fisse distribuite su tutta la rete stradale piemontese.

Gli autovelox della settimana da lunedì 05 a domenica 11 aprile 2021

05/04/2021

Autostrada A / 04 Torino-Trieste NO

A / 05 Torino-Aosta TO

A / 06 Torino-Savona CN

A / 06 Torino-Savona TO

A / 21 KM.91+400 SUD A.S. TORTONA AL

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce AL

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A / 55 Tangenziale di Torino TO

Traforo Autostradale T /T4 TRAFORO DEL FREJUS TO

Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS / 21 del Colle della Maddalena CN

SS / 231 di Santa Vittoria CN

SS / 28 del Colle di Nava CN

SS / 32 Ticinese NO

SS / 702 CN

SS / 703 Tangenziale Est Novara NO

SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN

Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN

SP / 142 del Biellese NO

SP / 229 Lago d’Orta NO

SP / 299 di Alagna NO

SP / 3 CN

SP / 422 di Valle Macra CN

SP / 661 delle Langhe CN

SP / 662 di Savigliano CN

06/04/2021

Autostrada A / 04 Torino-Trieste NO

A / 06 Torino-Savona TO

A / 06 Torino-Savona CN

A / 21 KM.91+400 SUD A.S. TORTONA AL

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce AL

Traforo Autostradale T /T4 TRAFORO DEL FREJUS TO

Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS / 21 del Colle della Maddalena CN

SS / 231 di Santa Vittoria CN

SS / 231 di Santa Vittoria AT

SS / 28 del Colle di Nava CN

SS / 32 Ticinese NO

SS / 702 CN

SS / 703 Tangenziale Est Novara NO

SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN

Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN

SP / 142 del Biellese BI

SP / 142 del Biellese NO

SP / 229 Lago d’Orta NO

SP / 299 di Alagna NO

SP / 3 CN

SP / 422 di Valle Macra CN

SP / 456 del Turchino AT

SP / 661 delle Langhe CN

SP / 662 di Savigliano CN

07/04/2021

Autostrada A / 04 Torino-Trieste NO

A / 06 Torino-Savona CN

A / 06 Torino-Savona TO

A / 21 KM.91+400 SUD A.S. TORTONA AL

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce AL

Traforo Autostradale T /T4 TRAFORO DEL FREJUS TO

Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS / 21 del Colle della Maddalena CN

SS / 21 della Maddalena CN

SS / 231 di Santa Vittoria CN

SS / 28 del Colle di Nava CN

Strada Statale SS / 32 Ticinese NO

SS / 702 CN

SS / 703 Tangenziale Est Novara NO

SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN

Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN

SP / 142 del Biellese NO

SP / 229 Lago d’Orta NO

SP / 23 CANELLI CASTAGNOLE AT

SP / 299 di Alagna NO

SP / 3 CN

SP / 422 di Valle Macra CN

SP / 661 delle Langhe CN

SP / 662 di Savigliano CN

08/04/2021

Autostrada A / 04 Torino-Trieste NO

A / 05 Torino-Aosta TO

A / 06 Torino-Savona TO

A / 06 Torino-Savona CN

A / 21 KM.91+400 SUD A.S. TORTONA AL

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce AL

Traforo Autostradale T /T4 TRAFORO DEL FREJUS TO

Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS / 21 del Colle della Maddalena CN

SS / 231 di Santa Vittoria AT

SS / 231 di Santa Vittoria CN

SS / 28 del Colle di Nava CN

SS / 32 Ticinese NO

SS / 702 CN

SS / 703 Tangenziale Est Novara NO

SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN

Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN

SP / 142 del Biellese NO

Strada Provinciale SP / 166 della Val d’Ossola VB

SP / 229 Lago d’Orta NO

SP / 299 di Alagna NO

SP / 3 CN

SP / 422 di Valle Macra CN

SP / 661 delle Langhe CN

SP / 662 di Savigliano CN

09/04/2021

Autostrada A / 04 Torino-Trieste NO

A / 06 Torino-Savona TO

A / 06 Torino-Savona CN

A / 21 KM.91+400 SUD A.S. TORTONA AL

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce AL

Traforo Autostradale T /T4 TRAFORO DEL FREJUS TO

Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS / 231 di Santa Vittoria CN

SS / 231 di Santa Vittoria AT

SS / 28 del Colle di Nava CN

SS / 32 Ticinese NO

SS / 34 del lago Maggiore VB

SS / 702 CN

SS / 703 Tangenziale Est Novara NO

SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN

Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN

SP / 142 del Biellese BI

SP / 142 del Biellese NO

SP / 229 Lago d’Orta NO

SP / 299 di Alagna NO

SP / 3 CN

SP / 422 di Valle Macra CN

SP / 661 delle Langhe CN

SP / 662 di Savigliano CN

10/04/2021

Autostrada A / 04 Torino-Trieste NO

A / 06 Torino-Savona TO

A / 06 Torino-Savona CN

A / 21 KM.91+400 SUD A.S. TORTONA AL

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce AL

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

Traforo Autostradale T /T4 TRAFORO DEL FREJUS TO

Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS / 231 di Santa Vittoria CN

SS / 28 del Colle di Nava CN

SS / 32 Ticinese NO

SS / 33 del Sempione VB

SS / 702 CN

SS / 703 Tangenziale Est Novara NO

SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN

Strada Provinciale SP / 142 del Biellese NO

SP / 142 del Biellese BI

SP / 229 Lago d’Orta NO

SP / 23 CANELLI CASTAGNOLE AT

SP / 299 di Alagna NO

SP / 3 CN

SP / 422 di Valle Macra CN

SP / 661 delle Langhe CN

SP / 662 di Savigliano CN

11/04/2021

Autostrada A / 04 Torino-Trieste NO

A / 06 Torino-Savona TO

A / 06 Torino-Savona CN

A / 21 KM.91+400 SUD A.S. TORTONA AL

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce NO

A / 26 Genova Voltri-Gravellona Toce AL

Traforo Autostradale T /T4 TRAFORO DEL FREJUS TO

Strada Statale SS / 20 Colle di Tenda e di Valle Roja CN

SS / 21 del Colle della Maddalena CN

SS / 231 di Santa Vittoria AT

SS / 231 di Santa Vittoria CN

SS / 28 del Colle di Nava CN

SS / 32 Ticinese NO

SS / 702 CN

SS / 703 Tangenziale Est Novara NO

SS / 704 Tangenziale di Mondovì CN

Strada Provinciale SP / 12 Fondovalle Tanaro CN

SP / 142 del Biellese NO

SP / 166 della Val d’Ossola VB

SP / 229 Lago d’Orta NO

SP / 299 di Alagna NO

SP / 3 CN

SP / 422 di Valle Macra CN

SP / 661 delle Langhe CN

SP / 662 di Savigliano CN