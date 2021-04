Gli auguri di buona Pasqua dagli anziani delle Residenze della Cooperativa Sociale “Il Faro”

Riceviamo e pubblichiamo gli auguri di buona Pasqua degli anziani delle Residenze della Cooperativa Sociale Il Faro

Una Pasqua ancora in emergenza che continua con le regole di vietare le visite ai parenti nelle Residenze per anziani e tenere alta la guardia, non frena la capacità della Cooperativa Sociale Il Faro nel mantenere e garantire in modalità alternativa i contatti con le famiglie dei propri ospiti.

“Videochiamate e messaggi di auguri, ma soprattutto farsi in quattro per rimodulare le attività ricreative degli anziani ospiti anche in tempi di pandemia è al centro di questo lungo periodo che pare non avere fine, in cui sentire la vicinanza dei propri cari diviene sempre più importante” – commenta Giorgio Maldonese, amministratore delegato della Cooperativa.

Le videochiamate tra le residenze ed i propri familiari, le visite in sicurezza con la stanza degli abbracci o la visita emozionale dal vetro sono un appuntamento imperdibile, che contraddistingue un bellissimo segnale di speranza che permette di unire tramite l’amore due mondi al momento purtroppo distanti .

Sono proprio alcuni ospiti delle varie residenze che affrontando questo momento con grande coraggio e tanta solidarietà, ma soprattutto con una forza e tenacia che appartiene solo a chi ha vissuto grandi emozioni, vuole con pochi scatti condividere alcuni momenti di vita per dire semplicemente con il cuore : “Gli auguri di Pasqua ve li facciamo noi!”