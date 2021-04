Gli auguri della famiglia a Giorgia Carano per la Laurea in Scienze Geologiche Applicate con 110 Lode e Menzione

Riceviamo e pubblichiamo

Giorgia Carano, 25 anni, residente in Rocchetta Tanaro, si è laureata il 16 aprile 2021 con il voto 110, Lode e Menzione, presso l’università degli studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Terra-Corso di laurea in Scienze Geologiche Applicate; discutendo una Tesi sullo studio geologico strutturale di due transetti nella regione dell’Annapurna, Nepal centro-occidentale.

Due anni fa Giorgia è stata due mesi in Nepal per studiare e approfondire sul terreno gli argomenti per la tesi di laurea. Appena laureata è stata, già, contattata per un’esperienza lavorativa in Finlandia per conto di una società Canadese-Australiana che opera nella ricerca dell’oro.

Giorgia ha frequentato l’Istituto Augusto Monti di Asti, dove ha vinto, per meriti scolastici, anche una borsa di studio sull’isola di Malta.

