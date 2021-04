Gli ambasciatori per lo Sport della città di Asti in prima fila nella sfida di raccolta rifiuti con Torino

Riceviamo e pubblichiamo

Giornata mondiale della terra

In occasione della Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile gli Ambasciatori per lo Sport della città di Asti in collaborazione con #ploggingtheearth2021 e con Ecorunners astigiani ha accolto la sfida di raccolta plastica con la città di Torino per partecipare alla rimozione di rifiuti abbandonati nell’ambiente in cui viviamo. Vincerà la città che avrà totalizzato più foto che raccontano la pulizia delle nostre città.

I maratoneti astigiani hanno ripulito il tratto di strada detta di Santo Spirito che dal quartier Sacro Cuore di Corso Alba conduce al cimitero di Asti. Una quantità di rifiuti che comprendevano non solo plastiche ma anche batterie di automobili, mascherine, olio esausto, calcinacci, tubature in piombo, molte bottiglie di vetro, rubinetti di impianti sanitari, apparecchiature elettroniche ed altri rifiuti vari. Tanti rifiuti in un tratto molto breve di strada di circa 300 mt.

Siamo rimasti increduli di quanti rifiuti noi incivili abitanti delle ns città lasciamo in giro. Mancanza di educazione civica? Forse è questa la causa ma anche il prodotto di una civiltà e una comunicazione che ci induce a consumare senza ritegno abbandonando a breve beni che ci hanno soddisfatto per pochi secondi supponendo che poi qualcuno altro nella nostra evoluta società penserà alla loro futura destinazione. Non abbiamo capito che se non siamo responsabili delle nostre azioni , lasceremo ai nostri figli e nipoti un mondo di spazzatura che inevitabilmente si ritorcerà contro noi. Se avveleniamo l’ambiente avveleniamo noi stessi e la nostra civiltà. Il monito della sfida suddetta e che con l’ambiente più pulito avremo vinto tutti.

Alla fine della raccolta i rifiuti sono stati indirizzati alla parrocchia di Sacro cuore in Corso Alba dove il parroco Don Rodrigo (vedi foto) provvederà allo smaltimento presso i centri di raccolta autorizzati. In occasione della giornata Mondiale della terra è stato donato al parroco della chiesa del Sacro Cuore il libro degli Ambasciatori “ Di Corsa per il Mondo -12 anni di maratone “ edito dalla SEDICO di Lorenzo Fornaca.

Nella foto da sinistra a destra sono presenti Galati Antonio, Furcas Antonio, Chiaranda Gianfranco, il parroco Don Rodrigo, Marchione Angelo, Lazzaro Nicola, Lombardi Sandro, Turello Naldo

Angelo Marchione